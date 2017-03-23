Медведев предложил проиндексировать тариф в системе «Платон» на 25%

Премьер РФ Дмитрий Медведев 23 марта предложил продлить экспериментальный период работы системы взимания оплаты за большегрузы «Платон» и на ближайшее время повысить тариф только на 25%.

«Я считаю, мы могли бы эту экспериментальную часть [по работе системы «Платон»] не сплющить, а растянуть и продлить льготный период, который существует. То есть отказаться в настоящий момент, на время, от более жестких решений, которые были приняты, и проиндексировать тариф на ближайшее время на меньшие суммы, то есть на 25% к установленному сегодня тарифу», — заявил глава кабмина на встрече с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок.

Премьер также назвал разумной идею снизить тариф для большегрузов, которые ездят чаще.

«Я пока не говорю да, но точно продумать, просчитать это было бы можно», — цитирует Медведева «Интерфакс».

При этом он пообещал дать поручение проработать вопрос повышения штрафов за нерегистрацию в системе «Платон», передает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тариф в системе «Платон» с 15 апреля должен вернуться к изначально запланированному уровню — 3 рубля 6 копеек за 1 км. Сейчас тариф составляет 1,53 рубля за 1 км.

Система взимания платы с грузовиков массой более 12 т заработала в России с 15 ноября 2015 года. Запуск системы сопровождался протестами дальнобойщиков. Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что транспортный налог для большегрузов могут отменить во время весенней сессии, в Правительстве РФ приняли решение с 1 марта продлить действие льготного тарифа за километр пути. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому льготный период оплаты по системе «Платон» для грузовых автомобилей продлевается до 1 июля 2017 года. В Правительстве РФ заявили о планах заморозить ставку «Платона» до 2019 года.

Депутаты ЗСК обратились в Госдуму РФ с предложением ввести «Платон» на региональных дорогах Кубани.

Источник