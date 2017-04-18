Медведев предложил разработать приложения для контроля качества дорог

Регионам предложили разработать мобильные приложения для контроля качества дорог. Об этом 18 апреля на селекторном совещании рассказал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Участие в заседании принял и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По мнению главы региона, подобные проекты пойдут только на пользу. Все дорожные работы должны быть максимально прозрачными.

«Любой человек, которому небезразлично место его жительства, должен иметь возможность узнать, какие участки дорог будут ремонтироваться и когда. Любой автомобилист может сообщить о некачественном ремонте, ямах, которые образуются на дорогах. Сейчас для этого достаточно мобильной связи. Такое обращение должно быть обработано, а проблемы устраняться максимально быстро», — считает Медведев.

Улучшение качества дорог — одно из приоритетных направлений в работе правительства страны, заявил премьер-министр. В дорожном фонде Краснодарского края в этом году на ремонт и реконструкцию трасс предусмотренно 23,5 млрд рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева опубликован список дорог Краснодара, которые планируется отремонтировать в 2017 году.

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