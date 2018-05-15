Медведев представит Путину предложения по структуре нового правительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 15 мая представит президенту России Владимиру Путину предложения по структуре нового правительства.

«Согласно ст. 112 Конституции РФ, … премьер-министр предложит структуру кабинета министров», — сообщила пресс-секретарь главы кабмина Наталья Тимакова, говоря о предстоящей встрече. Отвечая на вопрос, означает ли это, что в этот же день будут озвучены кадровые решения, Тимакова заявила: «Нет, не означает».

Правительство 7 мая в полном составе, как того требует Конституция России, сложило полномочия перед вступившим в должность президентом. Уже 8 мая Дмитрий Медведев был утвержден премьер-министром РФ после согласования его кандидатуры с Госдумой. В соответствии с ч. 1 ст. 112 Конституции РФ, глава кабмина должен не позднее недельного срока после своего назначения представить президенту РФ предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Недельный срок с момента назначения премьера истекает 15 мая.

Ч. 2 ст. 112 Конституции РФ говорит о том, что председатель правительства предлагает президенту кандидатуры на должности вице-премьеров и министров, но сроки этой процедуры не обозначены. Основной закон также не регламентирует, в какой форме глава правительства может представить свои предложения президенту как по структуре, так и по составу кабмина, сообщает ТАСС.

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