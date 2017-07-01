Медведев прибыл в Страсбург на прощание с Гельмутом Колем

Глава российского правительства 1 июля примет участие в церемонии прощания с бывшим федеральным канцлером Германия.

На одном самолете с Дмитрием Медведевым прилетела вдова первого президента РФ Наина Ельцина.

Общеевропейский государственный акт прощания с Колем, призванный подчеркнуть масштаб личности этого политика и его роль в судьбе Европы, пройдет в здании Европарламента. Подобная траурная церемония состоится впервые в истории Евросоюза.

На церемонии прощания запланированы выступления канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя Европарламента Антонио Таяни, главы Европейского совета Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, президента Франции Эмманюэля Макрона и бывшего президента США Билла Клинтона.

Затем гроб с телом покойного вертолетом доставят из Страсбурга в Германию. Машина приземлится вблизи Людвигсхафена, после чего в соборе города Шпайер (земля Рейнланд-Пфальц) состоится панихида и прощание с воинскими почестями.

Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет в своем доме в городе Людвигсхафен, сообщает «Интерфакс».

Вернуться на ленту

Источник