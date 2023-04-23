Медведев пригрозил расторгнуть зерновое соглашение

Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что зерновое соглашение будет нарушено, если страны «большой семерки» введут масштабные ограничения на экспорт любого продукта в Россию, потому что для «большой семерки» это означает прекращение ввоза товаров из нашей страны, которая является наиболее чувствительной В этом случае сделка с зерном, которая для них нужна, и многое другое закончится», — написал он в воскресенье в Telegram-канале.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что чиновники Страны G7 обсуждают возможность «полного запрета большей части экспорта» в Россию накануне саммита G7, который должен пройти в Хиросиме 19-21 мая. Агентство заявило, что запрет на экспорт может включать некоторые исключения, которые могут применяться к лекарствам, сельскохозяйственной продукции и продуктам питания.

Позже высокопоставленный чиновник ЕС сообщил журналистам, что эта идея «витала в воздухе в течение некоторого времени», но что это «не обсуждалось на министерской встрече G7 в Японии» и не было в итоговом документе министерской встречи G7.