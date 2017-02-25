Медведев принял участие в открытии Военных игр в Сочи

В Сочи 24 февраля состоялось открытие зимних Всемирных военных игр. В нем приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Минобороны Сергей Шойгу, президент Международного совета военного спорта (CISM) полковник Абдулхаким Альшино.

Министр обороны РФ зачитал приветственный адрес главы государства Владимира Путина. Так, президент выразил уверенность, что проведение подобного спортивного состязания привнесет значимый вклад в укрепление отношений между странами-участниками.

«Честь проведения этого ответственного, масштабного мероприятия досталась России по праву. Наша страна заслуженно гордится сложившимися традициями армейского спорта, обладает большим опытом организации столь представительных международных соревнований. Тем более, что Игры проводятся в Сочи, где создана самая современная, высокотехнологичная спортивная инфраструктура», — говорится в приветственном слове главы государства.

Шойгу отметил, что спорт помогает людям сблизить позиции по многим важным вопросам. Он выразил уверенность о том, что участники Игр обретут в России верных друзей, познакомятся с культурой и захотят вернуться еще раз.

Дмитрий Медведев пожелал участникам соревнований показать отличные результаты, проявить выдержку и уважение к соперникам.

«Россия впервые принимает зимние Всемирные военные игры. Для нас это большая честь и ответственность. Мы встречаем военных спортсменов из более чем 20 стран. И стремимся сделать все, чтобы своего рода армейская олимпиада прошла на самом высоком уровне. Здесь в Сочи для этого есть все: бесценный опыт Олимпиады 2014 года, прекрасное олимпийское наследие», — подчеркнул премьер.

Он выразил уверенность, что и в прибрежном, и в горном кластере спортсмены и болельщики будут чувствовать себя максимально комфортно.

Абдулхаким Альшино также добавил, что все атлеты, участвующие в этих соревнованиях, на своем примере докажут всему миру, что лучшие солдаты должны соревноваться в спорте, но не на войне.

«Первоочередная миссия всех солдат — это обеспечение устойчивого мира, гуманизма. И цена мира намного важнее, чем сила, с которой мы можем воевать», — подчеркнул Альшино.

В рамках торжественной церемонии открытия Игр состоялся парад спортсменов стран-участниц, а также был зажжен символический огонь Игр, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также посетил церемонию открытия. Он отметил, что эти соревнования — тоже своего рода инвестиции в развитие нашего спорта и в будущее зимних курортов края.

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