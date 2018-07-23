Медведев призвал формировать условия для активного долголетия

Глава кабмина также заявил, что в каждом регионе необходимо создать гериатрические центры.

«Учитывая демографические тренды, надо формировать условия для активного долголетия. Важно, чтобы граждане нашей страны не просто жили дольше, надо, чтобы эта жизнь была активной, полной и достойной», — сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что прежде всего необходима забота о здоровье людей старшего поколения.

«Это значит, что всевозможные проблемы со здоровьем надо стремиться выявлять на ранних стадиях, для этого должны быть увеличены масштабы диспансеризации, диспансерного наблюдения», — пояснил он.

Медведев напомнил о необходимости сделать систему социального обслуживания и ухода за людьми старшего возраста современной и удобной, сообщает РИА «Новости».

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