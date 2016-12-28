Медведев призвал изменить практику субсидирования регионов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал прекратить практику распределения субсидий регионам по принципу «деньги идут к деньгам».

«Целевые трансферты должны направляться в первую очередь исходя из потребности в развитии региональных отраслей экономики, социальной сферы, других важнейших компонентов, а не просто в регионы, тем более в те, которые являются донорами и могут за счет собственных средств финансировать соответствующие мероприятия», — заявил Медведев.

Премьер подчеркнул, что это дополнительно позволит сократить диспропорцию в развитии регионов и обеспечить их устойчивый подъем. Он добавил, что сохраняется ответственность для регионов, которые не выполнят обязательства.

Зафиксировать распределение субсидий между регионами он поручил до 1 февраля 2017 года за некоторыми исключениями и завершить компанию по заключению соглашений до 1 марта, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Минфин в 2017 году ужесточит процедуру распределения субсидий.

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