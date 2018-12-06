Медведев призвал не винить интернет в трагедиях в школах

Премьер-министр РФ подчеркнул, что семья является главным элементом в воспитании ребенка.

«Интернет — это средство, нельзя видеть все проблемы только в нем, хотя заниматься им надо, и мы это делаем», — сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в последние годы провели до 1,5 тыс. блокировок, возбуждали уголовные дела. По словам Медведева, нападения в учебных заведениях — это мировая проблема. Глава кабмина считает, что главное в воспитании ребенка — это семья.

«Если ребенок уткнулся в компьютер и часами оттуда не выходит, обязанность родителей — просто подойти и поинтересоваться, а чего он там торчит, может у него какие-то проблемы, может быть ему нужна какая-то поддержка», — заметил Медведев.

Премьер считает, что если родители воспринимают подобное погружение ребенка в компьютер как лучший способ «умыть руки», это и создает основу для такого рода трагедий.

Он также подчеркнул, что очень важное значение в воспитании имеет школа, сообщает ТАСС.

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