Медведев призвал премьер-министра Беларуси решить нефтегазовый спор

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 30 марта предложил главе Правительства Беларуси Андрею Кобякову найти решение нефтегазового спора обоих государств.

Этот вопрос премьер-министры обсудили во время переговоров в Москве.

«Тем для разговоров у нас много, но известно, что эти переговоры проходят накануне встречи между президентами двух стран. Накопились вопросы, значительная часть из которых уже хорошо известна. Это, прежде всего, сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе. Пока эту тему не удалось разрешить, давайте попробуем поискать развязку и ответы на те сложности, которые возникли в последнее время», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Планируется, что политики рассмотрят вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, в том числе в области энергетики, промышленности и агропромышленного комплекса. Они обсудят тему интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спор России и Беларуси длится с начала 2016 года. Тогда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 17 декабря 2016 года сообщил, что Россия вернула Беларуси авансовый платеж за газ и ждет полной оплаты долга. Дворкович 28 января заявил, что сумма долга Беларуси за поставки российского газа достигла около 550 млн долларов.

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