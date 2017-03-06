Медведев призвал распространить «зеленый тариф» по всей России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в марте призвал сделать все, чтобы «зеленый тариф» применялся на всей территории страны.

Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

«Мы договаривались, но сейчас не будем об этом конкретно говорить, тем не менее во время прохождения Года экологии нужно сделать все для того, чтобы распространить «зеленый тариф»», — сказал Медведев, напомнив о том, что эту тему поднимали на одной из площадок на сочинском форуме.

Он поручил предоставить ему предложения по «зеленому тарифу».

На Российском инвестиционном форуме в Сочи на заседании круглого стола «»Зеленая» экономика как вектор развития» премьер отметил, что в целом тема «зеленой» экономики стала «реально работающей, коммерческой историей, а значит, государство должно каким-то образом на нее реагировать, выпуская определенные правила». По его словам, это касается и использования так называемого зеленого тарифа.

«Он у нас по целому ряду позиций уже есть, мы его используем и, скорее всего, мы будем расширять количество тем, где используется специальный экологический тариф, но не в ущерб экономическому содержанию», — цитирует главу Правительства России ТАСС.

«Зеленый тариф» — специальный тариф, по которому государство покупает у предприятий и физических лиц электроэнергию, произведенную с использованием возобновляемых источников энергии: солнца, ветра, биомассы, воды.

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