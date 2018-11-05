Медведев: санкции и протекционизм стали новой реальностью мировой экономики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на открытии первой Китайской международной выставки импортных товаров призвал найти новые источники роста мировой экономики.

«Сегодня перед нами стоят общие задачи — найти новые источники роста мировой экономики, сформировать открытое пространство взаимовыгодного сотрудничества, где нет давления, нет санкций, где нет места протекционизму и ограничениям. А это, к сожалению, реальность современного мира, современной мировой экономики, и мы не можем на это закрывать глаза», — сказал Медведев.

Он отметил, что в основе торговли должны лежать принципы свободной конкуренции, а также свободного перемещения товаров, работ и услуг.

«Именно такого подхода придерживается наша страна и Китайская Народная Республика, один из наших важнейших партнеров», — добавил Медведев.

Ранее против протекционизма в торговле выступил президент Всемирного банка Джим Ен Ким. По его мнению, протекционистские меры некоторых стран могут вызвать цепную реакцию, что грозит привести к замедлению роста мировой экономики, пишет «Коммерсантъ».

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