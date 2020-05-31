Медведев угрожает британским политикам

Каждый британский политик, юридически признанный Москвой, может восприниматься как военная цель. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли об атаке беспилотников на Москву.

“Согласно словам министра иностранных дел Великобритании 'ра, законные военные объекты за пределами Украины являются частью ее самообороны. «Власти Великобритании» должны осознавать, что их положение также может быть в состоянии войны, с их дополнительными протоколами к общепринятым международным законам, регулирующим боевые действия, в том числе к Гаагской и Женевской конвенциям. В этом случае любые ее должностные лица (военные и гражданские, которые способствовали войне) могут рассматриваться как законные военные цели”, — написал Медведев в Twitter.

Ранее глава МИД Великобритании Украина выразил уверенность в том, что имеет право применять силу за пределами своих границ для самообороны, чтобы подорвать способность Российской Федерации к агрессии.