Медведев утвердил список запрещенных методов и препаратов в спорте

Премьер-министр Дмитрий Медведев 30 марта на заседании Правительства РФ заявил, что подписал постановление, определяющее запрещенные методы и субстанции в спорте, направленное на борьбу с допингом в России.

В документе сказано, что законодательством предусмотрена уголовная ответственность за склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине или другим специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных в спорте.

В перечень попадающих под запрет препаратов и методов включили анаболические агенты, пептидные гормоны, факторы роста и миметики, гормоны и модуляторы метаболизма, а также манипуляции с кровью и ее компонентами, химические и физические манипуляции и генный допинг.

Принятое решение будет способствовать снижению риска возникновения нарушений антидопинговых правил, повышению ответственности тренера и специалиста по спортивной медицине, сообщается в документе, опубликованном на сайте Правительства РФ.

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