Медведев: увеличение инвестиций должно быть показателем роста любого региона

На Российском инвестиционном форуме в Сочи 27 февраля прошло пленарное заседание, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В мероприятии принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Темой заседания стал вопрос привлечения инвестиций в регионы. Медведев отметил, что должна возрасти роль региональных и местных властей в создании благоприятного инвестиционного климата.

«Необходимо концентрировать государственные и частные деньги на приоритетных экономических направлениях, которые могут дать максимальную отдачу для города, области, страны. В инициативном порядке нужно предлагать бизнесу идеи, а не просто тиражировать многочисленные инструкции или изобретать формы отчетности», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что сейчас система финансовой поддержки региональных бюджетов строится, в том числе и на том, чтобы стимулировать территории для развития собственного экономического потенциала. Федеральный центр и регионы подписывают соглашения, по которым местные власти должны добиться конкретных показателей, в том числе по привлечению инвестиций в основной капитал и увеличению числа рабочих мест. Соглашения предусматривают финансовую ответственность, если обязательства будут не исполнены.

«В этом году мы увеличили общий объем дотаций и субсидий почти на 200 млрд рублей. Одновременно расширили возможность регионов в плане принятия решения о льготах и преференциях. На местах можно более точно оценить, какие льготы дают эффект, какие полезны бизнесу, а какие — нет. С прошлого года мы выделяем гранты тем регионам, которые достигли наивысших показателей динамики экономического развития. В 2017 году на эти цели также планируется израсходовать 20 млрд рублей», — пояснил Медведев.

Председатель правительства сообщил, что с 2018 года у субъектов РФ появится возможность оставлять у себя часть прироста налога на прибыль.

«Стоит подумать над тем, чтобы такой подход распространить и на другие налоги и сборы. Часть средств можно оставлять в местных бюджетах. Логика простая: чем больше предприятий успешно работают в регионе, тем больше возможностей для строительства нового жилья, дорог, школ, больниц, других соцобъектов. Следующим шагом будет распространение этих подходов на взаимоотношения региональных властей и муниципалитетов. Это позволит усилить мотивацию местных властей активно работать с инвесторами, повысить их ответственность за результат», — рассказал премьер-министр.

Он акцентировал внимание на идее создания гибкой системы льгот для частного капитала.

«В будущем нужно создать гибкую систему льгот для частного капитала. Государство в какие-то периоды может и обязано брать на себя функции инвестора, особенно в такой огромной стране, как наша. Но все-таки частные инвестиции никто не отменял. Поэтому рост частных вложений должен быть фундаментальным показателем роста любого региона», — добавил Медведев.

Он попросил всех губернаторов обратить на это внимание, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в сопровождении губернатора Вениамина Кондратьева 27 февраля осмотрел экспозицию Кубани на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

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