Медведев: в последнее время ворох отчетности в соцсфере разросся

30 ноября в 14:19

Во время ежегодного интервью российским телеканалам премьер-министру задали вопрос о проблеме учителей и врачей, связанной с оформлением множества бумаг.

«Отчетность в целом нужна. Полностью от нее отказаться нельзя. Если ничего не записывать и не фиксировать, то будет обратная сторона. Мы тогда попадем в другую крайность — невозможно будет отследить, как человека лечили и что преподавали в школе», — сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, отчетность должна быть разумная, но не запредельная.

«В последнее время ворох отчетности разросся. На это указывают учителя, врачи, работники социальной сферы. И сами граждане жалуются, которые вынуждены проводить в кабинете врача больше времени», — пояснил глава кабмина.

Медведев пояснил, что нужно внедрять современные формы отчетности и контроля. Это электронные формы. Например, врач может составлять отчетность в электронном формуляре.

«Другая сторона вопроса — доступность услуг. Она напрямую связана с внедрением цифровых технологий», — добавил премьер-министр.

В пример он привел консультации у врача по Интернету.

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