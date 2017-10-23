Медведев выступил за продвижение закона об оплате ЖКХ в обход управляющих компаний

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 октября поручил внести в правительство законопроект о прямом перечислении платы за коммунальные услуги организациям-поставщикам.

«Нужно разбираться с проблемой задолженности за услуги, которые были оказаны в предыдущем сезоне. В частности, нужно обратить внимание на ситуацию, она абсолютно вопиющая, когда люди платят за услуги ЖКХ, причем платят вовремя, а дом из-за недобросовестности управляющей компании отключается от теплоснабжения», — заявил глава правительства.

По мнению премьер-министра, «это абсолютно недопустимо» и следует «реагировать как по линии исполнительной власти, так и по линии прокурорского и иного воздействия».

Также Дмитрий Медведев призвал проводить проверки деятельности управляющих компаний, которые «видимо, забывают, что оперируют деньгами граждан».

«Это же не их деньги и не кредитные деньги, как правило. Это деньги, которые они собирают, и закон действительно этот нужно продвигать, потому что в ряде случаев это звено — оно излишне, абсолютно. Почему, собственно, нельзя эти деньги напрямую перечислить ресурсоснабжающим организациям, чтобы никто не играл в эти игры?» — цитирует Дмитрия Медведева «Российская газета».

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