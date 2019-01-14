Международный флаг WorldSkills Russia прибыл в Краснодарский край

Старт регионального чемпионата «Молодые профессионалы» состоится 15 января в анапском центре «Смена».

В рамках церемонии открытия Краснодарский край примет Эстафету флага мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, который состоится в августе 2019 года в Казани.

На Кубани конкурсы пройдут по 73 компетенциям — с 16 по 18 января по 61 профессиональной компетенции возрастной группы 16-22 года, с 29 по 30 января по восьми компетенциям возрастной группы 16 лет и моложе и четырем компетенциям специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых».

Соревнования пройдут во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе, колледжах Краснодара, Новороссийска, Анапы, Сочи, Армавира, Брюховецкого, Лабинского, Каневского, Тбилисского, Ленинградского и другие районов края.

Работу 489 конкурсантов из 85 колледжей и техникумов и трех вузов будут оценивать 577 экспертов, в том числе 21 представитель реального сектора экономики, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

В профессиональном мастерстве будут соревноваться будущие строители, электромонтажники и сварщики, токари и фрезеровщики, парикмахеры, повара и кондитеры, мастера автосервиса и столяры, флористы и дизайнеры, ветеринары, предприниматели, виноделы, геодезисты, будущие педагоги и воспитатели, специалисты IT-технологий.

Награждение призеров и победителей регионального чемпионата пройдет 31 января.

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