Мексиканец переехал в Сочи и строит экодеревню

В 2017 году Пабло Ринкон с товарищем начали строительство на курорте.

Пабло Ринкон переехал из Мексики с русской женой перед Олимпийскими играми в Сочи. По его словам, он собирается открыть на курорте проект, подобного которому в Сочи пока нет.

«Наша экодеревня для тех, кто ищет тишину и покой. Но это не значит, что мы отлучаем людей от технологий: в ней будет Интернет, наши гости могут ходить на экскурсии, шопинг, заниматься фитнесом, выкладывая при этом свои фотографии в соцсети. Все программы адаптированы по сезонам и проводятся на природе», — рассказал мексиканец.

Компаньоны планируют окупить проект за год. По мнению Ринкона, в России строить бизнес мешает то, что многие хотят заработать быстро и получить быстрые деньги, сообщает РИА «Новости».

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