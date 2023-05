Мелания Трамп снова хочет стать первой леди

США Жена Дональда Трампа Мелания поддержала предвыборную кампанию мужа и заявила, что для нее будет честью вновь стать первой леди. Если ее муж добьется успеха, она обещает сосредоточиться на инициативах Be the Best, направленных на благополучие и развитие детей.

Мелания сказала, что с нетерпением ждет совместной работы со своим мужем, чтобы «восстановить надежду на будущее и с любовью возглавить Америку».

«Мой муж добился больших успехов в своей первой администрации. “, – говорит бывшая первая леди.

На данный момент Дональд Трамп лидирует в гонке за выдвижение в президенты от Республиканской партии.