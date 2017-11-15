«Мелодия» переиздаст оперу «Евгений Онегин» 1979 года

Запись сделал коллектив Большого театра.

Фирма «Мелодия» выпускает ее на двух CD. Дирижер — Марк Эрмлер. Партию главного героя спел Юрий Мазурок. Считается, что его трактовка на два с лишним десятилетия стала визитной карточкой Большого.

Партию Ленского исполнил тенор Владимир Атлантов. В остальных ролях задействованы Евгений Нестеренко, Тамара Милашкина, Тамара Синявская.

«Евгений Онегин» — одна из самых популярный опер Петра Чайковского и любимое сочинение самого композитора, пишет «Российская газета».

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