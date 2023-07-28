Мелони впервые встретился с Байденом в Белом доме

Уайт после встречи, состоявшейся дома, президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Джордж Мелони заверили Украину, что продолжат оказывать стране политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь по мере необходимости. В четверг, 27 июля, на сайте Белого дома было опубликовано совместное заявление Байдена и Мэлони.

В заявлении говорится, что помощь Италии и США «при полном соблюдении Устава ООН и суверенитета и территориальной целостности Украины до достижения справедливого и прочного мира». В отдельном документе отмечается «важность предоставления Украине возможности экспортировать продовольствие через Черное море». Белый дом и лидеры итальянского правительства осудили односторонний выход России из Черноморской зерновой инициативы, а также российские атаки на украинские зерновые склады и транспортную инфраструктуру. Кроме того, Вашингтон и Рим намерены продолжать координировать восстановление Украины.

Визит Мелони в Вашингтон был его первым визитом в качестве премьер-министра Италии. С Байденом также обсуждались экономические отношения между странами, проблемы нелегальной миграции, глобальное потепление и вопросы безопасности в разных уголках мира.