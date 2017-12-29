Менеджеры Смолова опровергли информацию о его переходе в «Вест Хэм»

29 декабря в 16:56

Ранее в СМИ появилась информация, что ФК «Краснодар» готов отпустить игрока в «Вест Хэм» за 11 млн фунтов.

Компания ProSports Management, ведущая дела форварда, сообщила, что информация о том, что российский клуб готов принять предложение английской стороны, является фейком.

«Как часто в последнее время. К сожалению…» — отмечено в записи ProSports Management в Twitter.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», журналист Нобель Арустамян ранее рассказал о ситуации с возможным переходом нападающего в английский клуб.

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