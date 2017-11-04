Мэр Анапы принял участие в праздновании Дня народного единства

Юрий Поляков побывал на Театральной площади, где развернулись основные события, и поздравил жителей и гостей курорта с праздником.

Перед официальной торжественной программой мэр пообщался со студентами анапских высших и средних учебных заведений — участниками фестиваля «Дружба народов», оценил подготовку к конкурсу национальных блюд.

В 11:00 он вместе с председателем совета города Леонидом Кочетовым поприветствовал жителей. В своем выступлении глава города отметил, что Анапа — многонациональный город с богатым историческим наследием и уникальными культурными традициями.

«Очень важно, что всех анапчан объединяет любовь к своей малой Родине и искреннее желание, чтобы на нашей благодатной земле царили мир и согласие, чтобы курорт процветал», — сказал Поляков.

После этого начался концерт, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в День народного единства проведут более 3,5 тыс. мероприятий. Во всех городах и районах пройдут фестивали, ярмарки, выставки, спортивные мероприятия, флешмобы.

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