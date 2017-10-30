Мэр Анапы провел прием граждан

Юрий Поляков поручил управлению жилищно-коммунального хозяйства пересмотреть подход к ремонту дорог.

Об этом он заявил во время приема граждан по личным вопросам.

Жительница села Витязево Галина Наговицына рассказала, что улицы, по которым не ходят маршрутные автобусы, требуют ремонта. В Витязево в ремонте нуждаются улицы Школьная, Олимпийская, Македонская, Жукова.

Ранее мэр Анапы уже поднимал тему дорожного ремонта. Он поручил поднять жалобы жителей сельских округов и взять их за основу при планировании дорожных работ.

Во время приема граждан глава курорта сообщил, что в сфере торговли приоритеты останутся неизменными. Город продолжают освобождать от незаконных нестационарных объектов, а договоры, разрешающие торговлю на газонах, набережной, в скверах, — расторгают.

В управлении торговли пояснили, что, по данным на 30 октября, подготовили и направили 106 решений об одностороннем отказе от исполнения договора на право размещения нестационарного торгового объекта. Из них 51 договор расторгнули.

На личном приеме Поляков рассмотрел вопросы о трудоустройстве и улучшении жилищных условий, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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