Мэр Анапы Юрий Поляков принял участие в акции «Бессмертный полк»

В городе воинской славы торжественно отметили День Победы. Открыло череду праздничных событий шествие по центру курорта.

Тысячи зрителей следили за маршем военнослужащих анапского гарнизона в честь 73-й годовщины великой Победы. Особые приветствия звучали в адрес ветеранов.

Более 12 тыс. жителей прошли по улицам города в колонне «Бессмертного полка». В первом ряду был глава Анапы Юрий Поляков. В руках он нес штандарт с фотографией своего дедушки. Мэр подчеркнул, что именно благодаря ратному подвигу ветеранов мы живем в мирной и сильной стране.

«Это история не только одного человека, это история всего нашего народа. Поэтому мы и победили. И это видно даже по тому празднику, который проходил в Анапе, по тому, сколько людей вышло на улицы. Это очень приятно. Мы поистине понимаем, что это наш всенародный праздник», — сказал глава Анапы Юрий Поляков.

Торжества продолжились у Вечного огня, где состоялся митинг памяти. Ветеранов поздравили первые лица города и молодежные организации.

«Сегодня я не ожидал такого порыва, откровенно говоря. Мы провели в Супсеке митинг. Было много молодежи с портретами», — отметил ветеран Великой Отечественной войны Виктор Мищенко.

Память тех, кто сложил свои головы на фронтах Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания. А после ветеранов поздравили самые маленькие анапчане. Дети прочитали героям стихи и вручили цветы.

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