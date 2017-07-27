Мэр Геленджика: курортный сбор поможет повысить комфортность отдыха

Об этом Виктор Хрестин рассказал на встрече с корреспондентам краевых СМИ.

Журналистов интересовали промежуточные итоги курортного сезона, отношение главы к курортному сбору, сертификация пляжей.

В первую очередь Виктора Хрестина спросили о введении курортного сбора. Он подчеркнул, что эта мера необходима и ввести ее нужно было уже давно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

«Средства, которые будут поступать на места за счет курортного сбора, будут направлены в первую очередь на развитие городской инфраструктуры, что повысит комфортность отдыха на наших курортах. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и мы, главы курортных городов, приняли самое непосредственное участие в обсуждении законопроекта. Важно, что к нам во многих вопросах прислушались и, к примеру, полномочия по курортным сборам отдали непосредственно субъектам Российской Федерации. То есть регион будет самостоятельно определять, в каком размере и как будут осуществляться платежи», — отметил глава Геленджика.

Говоря о предварительных итогах сезона, Виктор Хрестин отметил, что количество гостей, уже отдохнувших в этом году на курорте, равно показателям 2016 года — чуть более 1,8 млн человек.

«Большое влияние на привлекательность отдыха оказывают погодные условия. В этом году начало лета оказалось нетипично холодным для Кубани, поэтому туристов было меньше. Сейчас погода наладилась, и за счет этого мы вышли на уровень прошлого года. Надеемся, что в дальнейшем погода не будет преподносить никаких сюрпризов и в так называемый бархатный сезон в Геленджик приедет «свой турист»».

Расширенное интервью главы Геленджика Виктора Хрестина будет опубликовано на страницах краевых газет «Комсомольская правда – Краснодар», «Аргументы и Факты Юг», «Кубанские новости», «Вольная Кубань», а также на портале информационного агентства «Интерфакс-Юг».

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