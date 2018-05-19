Мэр Геленджика надеется, что городской аэропорт станет международным

Виктор Хрестин добавил, что городом интересуются не только зарубежные инвесторы, но и туристы.

«Общаемся с иностранцами и видим, что у них есть интерес приезжать сегодня со своими предложениями в Геленджик, инвестировать средства. Наши города-побратимы готовы рассматривать вопросы о создании чартерных рейсов — из Германии, Израиля, Франции. Благодаря запланированной реконструкции аэропорта планируется уровень международного. Пока это планы, но надежда есть», — сказал он.

Хрестин добавил, что с новым собственником обсуждались планы по реконструкции аэропорта — в том числе, чтобы можно было разместить необходимые для работы с международными рейсами посты таможни и пограничной службы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФАС 11 апреля одобрила ходатайство ВТБ о покупке аэропорта Геленджика. В «Базэл Аэро» заявили, что продажа аэропорта Геленджика не связана с санкциями США.

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