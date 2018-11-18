Мэр Геленджика проехал на автобусе и уволил водителя за опасную езду

Алексей Богодистов проинспектировал работу общественного транспорта на курорте. Он проехал на пригородном автобусе в качестве пассажира.

«На днях проехал в маршрутке до Адербиевки. Сказать, что был возмущен, это не сказать ничего! Полная машина людей, тесно, водитель мчался так, что люди только и успевали за поручни хвататься! Могу себе представить, с каким настроением жители села каждый день пользуются этим транспортом. Сегодня потребовал от директора ПАТО конкретных действий. Позже лично проверю, как народ с Адербиевки добирается в город», — написал мэр Геленджика на своей странице в Facebook.

После арендатор маршрута расторг договор и заменил водительский состав.

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