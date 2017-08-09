Мэр Геленджика уволил директора мусороуборочного предприятия

По словам Виктора Хрестина, с таким качеством уборки мусора в городе он столкнулся впервые.

«Принял решение освободить от должности директора МУП «БХО» Ивана Муратиди. Именно это предприятие отвечает за уборку и вывоз твердых бытовых отходов. Нет никакой системной работы, нет логистики в маршрутах, бардак в гараже. Как можно так работать? Машина стоит поломанная, ремонт или деталь стоит копейки, но ни завгар, ни механик пальцем не пошевелили, чтобы вывести ее на линию», — написал мэр в Facebook.

Хрестин отметил, что в ближайшие дни будут приняты меры по изменению сложившейся ситуации. Контролем займется заместитель мэра Александр Трембицкий.

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