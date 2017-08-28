Мэр Геленджика вручил ключи от квартир детям-сиротам

Жилье для них приобрели по краевой программе «Дети Кубани» за счет средств местного и краевого бюджетов.

В новые квартиры в ближайшее время переедут три человека. Несмотря на жизненные испытания, девушки и юноша ведут активный образ жизни, занимаются спортом, учатся и работают, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

«Впереди вас ждут очень радостные и добрые перемены к лучшему. Для вас начинается новый этап жизни и связанные с ним приятные хлопоты. Пускай в ваших домах будет всегда тепло и уютно», — пожелал ребятам мэр курорта Виктор Хрестин.

После вручения ключей ответное слово взяли сами новоселы. Они поблагодарили за поддержку и внимание к проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Все квартиры, ключи от которых получили дети, расположены в новом доме. В них проведен косметический ремонт, подключены все коммуникации.

Всего с 2009 года в Геленджике по программе «Дети Кубани» была приобретена 71 квартира.

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