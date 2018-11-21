Мэр Геленджика встретился с девятиклассником, спасшим жизни четырех человек

История произошла 8 июля 2017 года в Хангаласском улусе Якутии на берегу реки Лены.

Руслан Мекюрдянов вместе с дедушкой Юрием Федоровым и другом семьи отдыхал на пляже села Еланка. Они заметили четырех человек, которых стало уносить сильным течением. Мужчины с подростком подплыли к ним на лодке и достали из воды всех утопающих, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Геленджика.

О геройском поступке Мекюрдянова стало известно после того, как из краевой администрации о нем запросили информацию у геленджикского управления образования. Мэр Алексей Богодистов решил встретиться с юным героем.

На встречу с главой муниципалитета подросток пришел со своей семьей и директором школы № 8, в которой учится в девятом классе.

Родные Руслана отметили, что у мальчика всегда было желание помогать окружающим. В будущем он хочет получить профессию врача-хирурга.

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