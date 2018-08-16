Мэр Краснодара Евгений Первышов провел встречу с журналистами

На брифинге 16 августа мэр рассказал об изменениях в инфраструктуре города.

Масштабные ремонтные работы на 74 км краснодарских улиц закончат уже к сентябрю. Удалось провести реконструкцию таких объектов как Яблоновский и Офицерский мосты. Пока идет реконструкция, город разрабатывает проект по транспортной логистике, в который войдут несколько объездных маршрутов: от улицы Лукьяненко в Юбилейный микрорайон, и магистраль от Тихорецкой до М4 «Дон». Кроме того, транспортную напряженность должны снять и новые трамвайные линии. Их построят по четырем направлениям.

«Восточно-Кругликовская, Мачуги — Гидрострой, по Московской от улицы Солнечной и аэропорт. Сейчас работаем над проектной документацией. После этого будет градация, какая из линий будет реализована первой, второй, третьей и четвертой. Но конечно, все они в приоритете. На строительство уйдет где-то 1 млрд рублей», — сказал Евгений Первышов.

Силы городских властей будут направлены и на сохранение архитектурного облика центральной части Краснодара. Сейчас специалисты определяют зоны, в которых будет создан высотный регламент зданий. Также краевой центр «очистят» от незаконно построенных гаражей и ларьков. На их месте появятся скверы и аллеи. Кроме того, в Краснодаре возведут онкологический центр и новую ТЭЦ, которая обеспечит растущие потребности города в электроэнергии.

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