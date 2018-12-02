Мэр Краснодара и генеральный менеджер клуба «Локомотив-Кубань» пришли в гимназию на урок баскетбола

В гимназии № 82 в Комсомольском микрорайоне состоялся второй открытый урок из серии осенне-зимних игр по различным видам спорта.

Разминку перед состязанием провел Зубастик — символ ПБК «Локомотив-Кубань». С учащимися встретились глава города Евгений Первышов, генеральный менеджер ПБК «Локомотив-Кубань», трехкратный чемпион Евролиги Алексей Саврасенко, обладатель Кубка Чемпионов ФИБА 2004 года Валентин Кубраков, победитель чемпионата мира по баскетболу 3×3 среди школьников Хасан Кипкеев. Они вышли на площадку спортивного зала гимназии вместе с учениками.

В игре также приняли участие директор департамента образования Алексей Некрасов, начальник управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников, сотрудники администрации Дмитрий Швец и Александр Богданов.

Играли смешанными составами, разделившись на две команды. Одну из них возглавил Евгений Первышов, другую — Алексей Саврасенко.

Судьей соревнований выступил заслуженный тренер России Василий Сивер — спортивный директор молодежных проектов ПБК «Локомотив-Кубань». Он возглавляет проект «Локостарт», о котором рассказал ребятам после игры. Уже 12 школ стали участниками этого проекта, на рассмотрении для включения в него — гимназия № 82.

После игры ребята пообщались с главой города и известными спортсменами в неформальной обстановке. Евгений Первышов и Алексей Саврасенко вручили школьной баскетбольной команде мячи с автографами спортсменов клуба «Локомотив-Кубань», сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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