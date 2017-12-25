Мэр Краснодара: надо переходить от латания дыр к системному ремонту теплотрасс

Начать обновление системы теплоснабжения планируют в 2018 году.

«Городские тепломагистрали серьезно изношены, это известно. Нам необходимо перейти от бесконечного латания дыр к системной работе по плановому ремонту городских теплотрасс, чтобы максимально исключить аварийные ситуации. Необходимо разработать программу их поэтапного ремонта подобно тому, как это сделано в отношении ремонта дорог краевого центра. Долгосрочный план ремонта теплотрасс должен иметь существенную инвестиционную составляющую и учитывать превентивный ремонт наиболее проблемных участков», — сказал мэр Евгений Первышов.

Глава города отметил, что разработать программу необходимо в ближайшее время. Начать работы по ее реализации необходимо в 2018 году.

Часть работ по замене проблемных участков теплотрасс проведена в ходе подготовки к зимнему отопительному сезону 2017–2018 годов. Заменены участки теплотрасс в районе улиц Промышленной, Одесской, Таманской, рассказал генеральный директор АО «Автономная теплоэнергетическая компания» Николай Алимов.

В настоящее время идет работа по созданию программы по комплексному ремонту теплотрасс, снабжающих население и социальные объекты теплом и горячей водой от Краснодарской ТЭЦ, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в ночь на 25 декабря произошел прорыв на теплотрассе. Без отопления остались более 100 домов.

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