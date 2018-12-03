Мэр Краснодара наградил старейшего сотрудника КТТУ

Надежда Тарасова 55 лет проработала на предприятии кондуктором и водителем трамвая.

Первышов на совещании в мэрии вручил ей почетную грамоту и памятный подарок за профессионализм и преданность любимому делу.

«Вы — уникальный сотрудник Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Всю свою жизнь вы посвятили работе в общественном транспорте Краснодара. От имени всех горожан мы благодарим за многолетний добросовестный труд. Вы — гордость предприятия», — сказал мэр.

Памятный подарок от коллектива трамвайно-троллейбусного управления Надежде Тарасовой вручил директор КТТУ Александр Грачев.

С 1963 по 1966 годов Надежда Тарасова работала кондуктором, затем получила водительское удостоверение, стала водителем трамвая, 50 лет управляла вагонами, в том числе и маневровыми, с 2016 года вновь стала кондуктором. На прошлой неделе она вышла на заслуженный отдых.

Надежда Тарасова поблагодарила за добрые слова и передала просьбу коллектива КТТУ — как можно быстрее провести обновление трамвайных вагонов, которые запланировано осуществить в ближайшие три года благодаря финансированию из краевого бюджета.

Первышов также вручил грамоты пятерым казакам Екатеринодарского районного казачьего общества, которые ликвидировали последствия подтоплений в Апшеронском районе в октябре, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в ближайшие три года купят 98 новых трамваев.

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