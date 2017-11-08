Мэр Краснодара одобрил проект по развитию городской электрички

Евгений Первышов 8 ноября отправился на электричке из Краснодара на станцию «Козырьки» в районе Кореновска.

Во время поездки мэр обсудил с заместителем начальника Северо-Кавказской железной дороги по Краснодарскому территориальному управлению Михаилом Щербаковым развитие железнодорожных перевозок в границах краевого центра.

«Сейчас из Краснодара, например, до станицы Динской мы доехали по железной дороге за 25 минут. По пробкам времени потребуется в разы больше. По тарифу стоимость этой поездки составит 24 рубля. Преимущества очевидны. Это только подтверждает, что проект развития краснодарских электричек необходимо прорабатывать дальше», — сказал Первышов.

Он отметил, что городская электричка — одно из эффективных решений по улучшению транспортного обслуживания жителей Краснодара и соседних муниципалитетов, которые регулярно приезжают в краевой центр.

При этом глава города подчеркнул, что на первоначальном этапе предстоит рассчитать логистику и возможности движения составов в границах Краснодарского железнодорожного узла, а также потенциальные нагрузки и пассажиропоток. Проработки в этом направлении уже ведет городской департамент транспорта совместно с представителями СКЖД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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