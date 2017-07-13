Мэр Краснодара: отопительный сезон ТЭЦ должна провести без сбоев

На теплоэлектроцентрали уже заготовили необходимый запас мазута и дизельного топлива.

Глава Краснодара Евгений Первышов побывал на предприятии и осмотрел оборудование.

«ТЭЦ — важнейшее предприятие энергетической отрасли Краснодара, от стабильной работы оборудования которого зависит свет и тепло в домах многих горожан. В прошлом году были сбои в работе оборудования. На предприятии ведут серьезную работу по недопущению их впредь. Рассчитываю, что сезон-2017/18 пройдет без аварийных ситуаций», — сказал мэр.

Гендиректор компании «Лукойл Кубаньэнерго» Ильгиз Гареев рассказал, что на предприятии провели анализ технологических нарушений, которые происходили в 2016 и 2017 годах. Специалисты предприняли необходимые меры по увеличению надежности системы. Оборудование проверили, провели текущий ремонт двух энергоблоков, теплопункта, котлоагрегатов.

Участники совещания обсудили вопрос взаиморасчетов между генерирующим предприятием и поставщиками тепловой энергии.

«Главный вопрос — это взаиморасчеты между ТЭЦ с одной стороны и АТЭК и «Краснодартеплосетью» — с другой. Мы должны принять все меры для восстановления платежной дисциплины, чтобы предприятия работали стабильно и надежно, имели необходимые деньги для проведения профилактических и ремонтных работ», — пояснил Первышов.

Он поручил своему заместителю Евгению Зименко организовать эту работу со стороны мэрии.

Электрическая мощность Краснодарской ТЭЦ составляет 1,1 тыс. МВт, тепловая — 624,5 Гкал. ТЭЦ ввели в эксплуатацию в 1954 году. Сейчас предприятие вырабатывает более четверти потребляемой в крае электроэнергии, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писаль интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 30 января службы города перешли на усиленный режим работы в связи с отключением турбины на ТЭЦ. В 5:58 сработала автоматика и произошло отключение турбины ПГУ-410. Аварию устранили в 12:03.

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