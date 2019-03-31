Мэр Краснодара: памятник Покрышкину останется в микрорайоне Жукова

Евгений Первышов ответил на вопросы горожан о возможности возврата монумента на перекресток улиц Седина и Постовой после благоустройства этой территории.

Глава города напомнил, что памятник стоит в микрорайоне Жукова уже более десяти лет.

«Думаю, будет ошибкой переносить его вновь в район Городского сада. После благоустройства территории и восстановления зеленой зоны мы не планируем перемещать памятник легендарному летчику, он останется на нынешнем месте», — сказал Первышов.

Памятник Александру Покрышкину открыли в Краснодаре 28 апреля 2005 года. Автор бронзового монумента — Ольга Яковлева.

Первоначально памятник находился на перекрестке улиц Постовой и и Седина. В доме № 2 на Седина Александр Покрышкин жил с 1936 по 1938 годов, на здании есть мемориальная доска.

В 1980 году Александр Покрышкин стал Почетным гражданином Краснодара. В столице Кубани имя трижды Героя СССР носит улица в микрорайоне имени Жукова. Там же стоит памятник летчику, который был перенесен в микрорайон им. Жукова в 2008 году, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.