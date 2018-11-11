Мэр Краснодара Первышов сыграл в волейбол с призерами Олимпийских игр

В школе №6 краевой столицы прошел первый из серии спортивных «открытых уроков», которые планируют провести в осенне-зимний период по разным видам спорта.

С учениками старших классов школ №6 и №51 встретились главный тренер женской команды «Динамо» (Краснодар) Константин Ушаков, генеральный менеджер команды «Динамо» Любовь Соколова, глава Краснодара Евгений Первышов и сотрудники администрации краевого центра. Разделившись на две команды с равным количеством детей и взрослых, сыграли две партии в волейбол, а затем пообщались в неформальной обстановке.

«Это хороший формат встреч — такие открытые уроки с участием известных спортсменов. Краснодар — молодой город, и нам важно от самой молодежи узнавать, что интересно им самим, общаться в неформальной обстановке. Поддерживать их интерес к спорту, активному образу жизни, стремление к успеху. Ведь наш город заинтересован в успешном будущем, а значит — в достижениях наших детей», — сказал Евгений Первышов.

Глава города отметил, что это первый из серии «открытых уроков», которые планируется провести в ближайшие месяцы в разных школах Краснодара по разным видам спорта. Участие в них примут известные спортсмены и сотрудники администрации города, среди которых кандидаты и мастера спорта, победители чемпионатов России.

В открытом уроке приняли участие старшеклассники школ №6 и №51, волейболисты, победители чемпионата мира и кубка мира, двукратные призеры Олимпийских игр Константин Ушаков (сейчас — главный тренер женской команды «Динамо» Краснодар) и Любовь Соколова (сейчас — генеральный менеджер команды «Динамо» Краснодар).

В игре также участвовали заместитель главы краевого центра Владислав Ставицкий, директор департамента образования Алексей Некрасов, начальник управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников, помощник главы города Владимир Вербицкий, сотрудники администрации Дмитрий Швец и Александр Богданов.

Играли смешанными составами, разделившись на две команды, одну из которых возглавил Евгений Первышов, другую — Любовь Соколова. Всего сыграли две партии.

«Рад, что вы занимаетесь волейболом. Вижу, что даже у тех, ко не учится в спортшколе, хороший уровень спортивной подготовки. Желаю вам больших успехов, хотя это в большей степени зависит от вас самих — от вашего желания и упорства в достижении целей», — сказал Константин Ушаков.

По окончании состязаний в спортзале все участники «открытого урока» пообщались в неформальной обстановке. Евгений Первышов, Владислав Ставицкий, Константин Ушаков и Любовь Соколова ответили на вопросы учеников, касающиеся самых разных тем. В завершении встречи глава города подарил школьной команде волейбольный мяч с автографами всех участников игры.

Средняя школа №6 имени Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова находится на улице Бургасской, 65. В ней обучается 1 тыс. 79 человек. Помимо спортивного зала, в школе есть открытая многофункциональная спортивная площадка. В учреждении созданы все условия для обучения и физического развития учеников.

Летом 2018 года команда главы города Евгения Первышова пять раз выходила на товарищеские матчи по футболу с командами горожан. В серию летних игр вошли товарищеский матч с преподавателями КубГАУ, со сборной жителей Пашковского и Комсомольского микрорайонов, с командами учхоза «Кубань» и сборной студентов из Афганистана, а завершающей стала встреча с командой родителей и педагогов школы №61 хутора Ленина, новое здание которой было открыто 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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