Мэр Краснодара подписал трехсторонний договор о сотрудничестве с Нанси и Карлсруэ

Свои подписи под документом поставили Евгений Первышов, мэр Нанси Лоран Энар и обербургомистр Карлсруэ доктор Франк Ментруп.

В рамках поездки в Нанси (Франция), Карлсруэ (ФРГ) и Вельс (Австрия) делегация Краснодара провела ряд деловых встреч и переговоров, а также подписала несколько международных соглашений. Среди них — первое за последние 25 лет соглашение о партнерстве с французским городом.

«Это уникальное событие и уникальный опыт — мы подписали трехсторонний договор сотрудничества между Краснодаром, Карлсруэ и Нанси. Символично, что подписываем такой договор в год 25-летия установления побратимских связей между Краснодаром и Карлсруэ, побратимом которого, в свою очередь, является Нанси. Таким образом вместе с нашими зарубежными друзьями мы начинаем выстраивать своеобразную сеть городов-партнеров в Европе, мы — первопроходцы в этом направлении, но надеемся, что нашему примеру последуют и другие города», — сказал Евгений Первышов в Ратуше Карлсруэ после подписания соглашения.

По его словам, города могут продолжить сотрудничество в области молодежных контактов, образования, культуры. Кроме этого, планируется вместе развивать проекты в спортивной сфере, здравоохранении. Особое значение придают развитию экономических контактов, а также продвижению проектов в сфере организации выставок, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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