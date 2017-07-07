Мэр Краснодара пообещал осенью выйти на субботник у школы № 66

Евгений Первышов 7 июля посетил образовательное учреждение.

По словам вице-мэра Лилианы Егоровой, в школе идет капитальный ремонт кровли, фасада, входных групп. Основное здание школы было построено в 1972 году, и это первый для него капитальный ремонт фасада и кровли. Старую шиферную крышу заменят на профнастил, фасад будет зашит яркими панелями в той же цветовой гамме, что и новый корпус школы. Работы выполняет подрядная организация ООО «ЭКСПО-строй». Ремонт планируют завершить к концу июля.

«Важно, что после завершения строительства нового современного корпуса мы продолжаем приводить в порядок существующее здание школы. И правильно, что с точки зрения дизайна нынешний ремонт фасада делается в едином стиле с новым корпусом», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Мэр поручил завершить облицовку фасада всего здания и переходной галереи в 2018 году во время летних каникул. Первышов также предложил после ремонта провести дополнительное благоустройство и озеленение школьного двора.

«Осенью организуйте субботник по высадке деревьев и кустарников совместно с жителями близлежащих домов. Я тоже с удовольствием в нем поучаствую», — цитирует Евгения Первышова пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле в Краснодаре открыли трехэтажную пристройку к общеобразовательной школе № 66 — это начальная школа на 400 учеников. Это первая школа в крае, возведенная по федеральной программе «Содействие созданию в субъектах РФ новых учебных мест в образовательных организациях». На строительство и закупку оборудования из бюджетов всех уровней выделили около 360 млн рублей.

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