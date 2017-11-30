Мэр Краснодара поручил исключить практику «красного света на 15 минут» на дорогах

В краевой столице обсудили меры по улучшению дорожно-транспортной ситуации в часы пик на въезде и выезде из Краснодара на Ростовском шоссе.

Совещание провел глава города Евгений Первышов.

«Одними из самых острых точек в последнее время стали улица Красная от Гаврилова до Зиповского кольца и участок улицы Колхозной в сторону Офицерской. Департамент транспорта и организации дорожного движения вместе с отделом ГИБДД по Краснодару занимался проработкой решений, которые исключат практику ручного включения красного сигнала светофоров на 15 минут для всех, кто не едет по улице Красной на въезд/выезд из города. Теперь необходимо все проработанные меры реализовать», — сказал Первышов.

Начальник отдела ГИБДД УМВД РФ по Краснодару Олег Богун рассказал, что вместе с департаментом транспорта сейчас в этом районе завершена перенастройка работы всей системы светофоров. Она должна оптимизировать движение в этой части города без необходимости использования выносных пультов управления (ВПУ). По словам Богуна, после внесения изменений сотрудники ДПС прекратили использование этой системы.

Ранее для пропуска улицы Красной с помощью выносных пультов управления сотрудники ДПС включали «зеленую волну» на выезд с Красной на Ростовское шоссе. Это практически останавливало движение на пересекающих улицах, например, на Гаврилова, но особенно — в районе Зиповского кольца со стороны Колхозной. Замначальника городского департамента транспорта Владимир Архипов отметил, что использование ВПУ и ручная регулировка светофоров грубо нарушали режим работы перекрестков на всех улицах, прилегающих к Красной.

Мэру представили еще ряд мер, которые позволят улучшить ситуацию. Одной из них станет отключение светофора на улице Гаврилова, установленного между Красной и Рашпилевской. По словам специалистов, этот светофор фактически дублирует те, которые установлены на пересечении улиц Красной и Гаврилова, Гаврилова и Рашпилевской. Это не дает в полной мере использовать пропускную способность улицы Гаврилова. Светофор планируют отключить 1 декабря.

На пересечении улиц Красной и Бабушкина в районе Дома Союзов запретят остановку и стоянку автомобилей. Новые дорожные знаки установят 20 декабря.

Участники совещания отметили, что для нормализации работы Зиповского кольца в часы пик необходима постоянная работа инспекторов ДПС на самом кольце и пересечении Ростовского шоссе и улицы Зиповской.

Еще одна мера, предложенная департаментом транспорта, — закрытие левого поворота с улицы Офицерской на Коммунаров в сторону центра. В связи с этим предлагают организовать одностороннее движение на улице Коммунаров от Курганного переулка до Офицерской. Эффективность этой меры проверят в январе 2018 года. Изменения в организацию движения введут на пробный 20-дневный период. По результатам примут решение, стоит ли сохранять эти изменения на постоянной основе.

Первышов отметил, что в Краснодаре необходимо ускорить работу по созданию Центра организации дорожного движения. Он сможет в постоянном режиме анализировать городской автомобильный трафик, автоматизировать процесс управления светофорами и полностью исключить возможность ручного вмешательства в их работу. Он добавил, что приоритет необходимо отдавать тем, кто перемещается внутри города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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