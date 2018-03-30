Мэр Краснодара поручил проверить Вишняковский рынок после пожара в Кемерове

Необходимость проведения учений обсудили на координационном совещании по обеспечению правопорядка.

«В настоящее время такие учения проходят во всех ТРЦ города. Однако без внимания не должны остаться крупные торговые центры, которые также посещает большое количество людей и в которых есть в продаже горючие материалы. Кроме этого, тщательную проверку по тому же алгоритму нужно провести на Вишняковском рынке», — сказал Евгений Первышов.

Мэр дал задание обратиться к правоохранительным и надзорным органам для согласования проверок этих объектов.

Надзорные органы проверяют как сами ТРЦ, так и документы этих предприятий, связанные с обеспечением противопожарных мер. Результаты проверки будут готовы примерно через 20 дней и сформированы в виде замечаний и предписаний, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошло днем 25 марта. Среди пострадавших и погибших — дети. Число погибших при пожаре в ТЦ Кемерова — 64 человека.

Губернатор Кубани выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в Кемерове. Кондратьев поручил проверить нормы безопасности во всех торговых центрах Кубани. Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ Анапы, Сочи и Новороссийска.

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