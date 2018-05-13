Мэр Краснодара поручил восстановить баскетбольные площадки в сквере Дружбы народов

После обращения горожан глава краевого центра Евгений Первышов лично осмотрел состояние спортивных площадок сквера и дал поручение в ближайшее время обеспечить их необходимым оборудованием.

«Площадки для уличного баскетбола в сквере Дружды народов всегда пользовались большой популярностью. В последнее время получаю много обращений от жителей, что они не работают. Это необходимо исправить. Площадки нужно восстановить в максимально короткие сроки, в первую очередь, повесить щиты и кольца», — сказал Евгений Первышов.

Соответствующее поручение глава города дал начальнику управления по физической культуре и спорту. Вместе с Анатолием Мирошниковым Евгений Первышов осмотрел состояние площадок. В настоящий момент они закрыты и не используются, отсутствуют все кольца и щиты, повреждены ограждения, на площадках разрушено травмобезопасное покрытие.

Глава краевого центра отметил, что капитальный ремонт площадок действительно назрел, здесь нужно новое искусственное покрытие, которое должно быть качественным и долговечным. Необходимо также привести в порядок раздевалки.

Анатолий Мирошников рассказал, что сейчас проводятся положенные по закону процедуры по выбору подрядчика для проведения работ. После заключения муниципального контракта, все работы будут выполнены.

«Обновление площадок можно выполнить поэтапно. Но сначала нужно сделать кольца, восстановить щиты и разметку, чтобы уже можно было пользоваться площадками. Это важно сделать к началу лета. И после этого — поэтапно готовить и проводить все остальные работы», — цитирует главу города пресс-служба администрации Краснодара.

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