Мэр Краснодара предложил современным художникам украсить своими работами город

В культурном центре «Типография» обсудили предварительный каталог работ, подготовленный ведущими современными краснодарскими художниками и скульпторами.

Мэру Евгению Первышову представили более двадцати вариантов современных городских скульптур, а также варианты стрит-арта. Об этом написал помощник главы города Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

«Все работы технологичны, легки в исполнении, выполнены из стали, пластика, дерева, различных видов камня и бетона. Это, безусловно, начало истории, предварительная подборка. Каталог будут дополнять», — написал он.

Участники встречи отметили, что в первую очередь должны быть задействованы краснодарские скульпторы и художники.

«В Краснодаре ведут комплексное благоустройство общественных и придомовых территорий. Эта работа будет продолжена в следующем году. Однако мало просто благоустроить и озеленить территорию — нужны скульптуры или арт-объекты, которые органично впишутся в то или иное пространство, добавят им индивидуальности, создадут новые достопримечательности и интересные места. В городе есть современные художники и скульпторы, чьи работы представлены по всему миру, но не в самом Краснодаре. И это мы можем исправить», — цитирует Первышова Вербицкий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в этом году благоустраивают пять зеленых зон и восемь жилых массивов.

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