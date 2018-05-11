Мэр Краснодара призвал горожан сообщать о возведении незаконных ларьков

Евгений Первышов попросил сообщать о попытках превратить несанкционированные торговые точки в объекты капитального строительства.

Недобросовестные предприниматели не только самовольно размещают на зеленых зонах и тротуарах ларьки, но и идут на хитрость: срезают дно, затем копают траншеи и в экстренном порядке заливают фундамент. Делается это, чтобы доказать в суде, что строения капитальные.

Евгений Первышов назвал эти действия циничными и противозаконными. В общей сложности администрация города подала 33 иска о признании отсутствия права собственности на павильоны.

«Данные павильоны находятся на пешеходной дороге, они мешают гражданам спокойно передвигаться, загораживают различные памятники культуры, зеленые насаждения. В том числе они находятся и на газонах. В дальнейшем земельные участки, на которых они находятся, будут сняты с кадастрового учета и начнут использоваться в целях благоустройства», — сообщил начальник управления муниципального контроля Краснодара Дмитрий Водолацкий.

Пользователи соцсетей уже публикуют видео нарушений. На улице Атарбекова вечером 10 мая цементовоз перекрыл дорогу пешеходам. Ущерб от повреждения тротуарной плитки составил 17 тыс. рублей.

«В отношении водителя за поврежедние дороги, а также умышленное уничтожение чужого имущества было составлено два административных протокола. Они предусматривают штрафы от 5 до 10 тыс. рублей и арест сроком до 15 суток», — рассказал руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

По восьми адресам городские власти уже добились сноса построек и возвращения земли муниципалитету.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Краснодара поручил добиться демонтажа несанкционированных торговых павильонов. С 1 апреля в краевой столице начал действовать оперативный штаб по вопросам законности торговли.

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