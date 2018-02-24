Мэр Краснодара пробежал 5 км в рамках марафона HardRun

Евгений Первышов 24 февраля принял участие в забеге.

Глава Краснодара стартовал вместе с первой группой. На дистанцию 5 км также вышли вице-мэры Артем Доронин, Сергей Лузинов и начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Основной маршрут забега проложен по улице Красной. После старта на Театральной площади участники двигались до Пушкинской площади. Здесь делали разворот и возвращались к Театральной площади. Всем добежавшим вручили медаль.

«Забеги, которые проходят в нашем городе, — замечательный проект. Они помогают развитию массового спорта. Краснодар набирает популярность как спортивный, «бегущий» город, к нам едут участники со всей страны. Кроме того, у нас — интересный маршрут, который проходит по главной улице города в историческом центре. Сегодняшний забег — также большое спортивное событие. И хотя на улице прохладно, настроение и атмосфера — отличные», — сказал Евгений Первышов.

В рамках ультрамарафонатакже состоялась благотворительная эстафета — несколько команд по пять человек бежали по 10 км — всего 50 км. Взносы, которые внесли участники эстафеты, пошли на благотворительные цели, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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