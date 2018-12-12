Мэр Краснодара: проект канатного метро находится в стадии обсуждения

Евгений Первышов на брифинге 12 декабря отметил, что проект продолжают разрабатывать.

По словам главы города, инициаторы занимаются проектированием, оценкой экономических рисков, ведут переговоры с компаниями, которые работают в этой области, готовят свои предложения по финансированию.

«В любом случае, как я и раньше подчёркивал, ни администрация города, ни края, в финансировании этого проекта принимать участия не будут», — отметил Первышов.

Он добавил, что администрация участвует только в предоставления информации.

«К решению этого вопроса, а именно, к источнику финансирования — это сегодня самая главная задача, инициаторы проекта не пришли. Расчеты есть, стоимость есть, окупаемость есть, нагрузки есть. Действительно проведена большая работа. Но пока мы находимся в стадии обсуждения», — цитирует Первышов пресс-служба мэрии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и премьер-министр Дмитрий Медведев обсудили проект канатного метро в Краснодаре. Медведев одобрил проект.

Проект реализации канатного метро в Краснодаре окупится за 14 лет.

Как выглядят городские канатные дороги в России и за рубежом, смотрите здесь.

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