Мэр Краснодара: проект канатного метро находится в стадии обсуждения

Евгений Первышов на брифинге 12 декабря отметил, что проект продолжают разрабатывать.
По словам главы города, инициаторы занимаются проектированием, оценкой экономических рисков, ведут переговоры с компаниями, которые работают в этой области, готовят свои предложения по финансированию.
«В любом случае, как я и раньше подчёркивал, ни администрация города, ни края, в финансировании этого проекта принимать участия не будут», — отметил Первышов.
Он добавил, что администрация участвует только в предоставления информации.
«К решению этого вопроса, а именно, к источнику финансирования — это сегодня самая главная задача, инициаторы проекта не пришли. Расчеты есть, стоимость есть, окупаемость есть, нагрузки есть. Действительно проведена большая работа. Но пока мы находимся в стадии обсуждения», — цитирует Первышов пресс-служба мэрии.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и премьер-министр Дмитрий Медведев обсудили проект канатного метро в Краснодаре. Медведев одобрил проект.
Проект реализации канатного метро в Краснодаре окупится за 14 лет.
Как выглядят городские канатные дороги в России и за рубежом, смотрите здесь.
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Канатное метро в Краснодаре
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