Мэр Краснодара провел ночной объезд ремонтируемых дорог

Глава города Евгений Первышов в ночь на 6 июня проверил, как ведутся работы на нескольких участках дорожной сети.

В проверке также приняли участие замглавы города Андрей Доронин, директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. Объезд стартовал на Привокзальной площади у железнодорожного вокзала Краснодар 1. Ремонтные работы начались здесь в конце апреля.

Как рассказал гендиректор подрядной организации ООО «Фирма «Дортранссервис»» Аскер Хабаху, специалисты полностью заменили на площади асфальтобетонное покрытие с восстановлением основания проезжей части. Установили новые бордюры и опоры для последующего монтажа новых дорожных знаков, заменили люки и решетки ливнеприемников на новые. Работы завершаются с опережением графика. Как отметил Аскер Хабаху, в течение месяца круглосуточно здесь работали около 35 специалистов в ночную смену и 80 — в дневную.

В ночь с 5 на 6 июня начали наносить дорожную разметку. Завершить асфальтирование одного из тротуаров и установить на нескольких участках перильное ограждение планируется 7 июня.

Как рассказал гендиректор компании «Городские парковки» Дмитрий Передерий, для организации движения на площади приобрели железобетонные полушары. Ими обозначат границы парковки и все пути следования по площади. Из них сделают ограждение разворотного кольца для общественного транспорта. Будет также оборудован дополнительный третий выезд с парковки.

Во время объезда Евгений Первышов проинспектировал ход работ на улице Ставропольской. Здесь меняют бордюры и асфальтобетонное покрытие заездных карманов, в ближайшие дни стартует ремонт проезжей части. Работы будут вести в ночное время.

Ремонт улицы Автолюбителей на протяжении 1,4 км ведут также в круглосуточном режиме. С начала апреля подрядчик уложил на участке улицы Автолюбителей от Мачуги до Невкипелого выравнивающий слой асфальтобетона, сформировал тротуар на всем протяжении улицы. Сейчас асфальтировка тротуаров и укладка верхнего финального слоя выполнены наполовину.

Начальник участка подрядной организации Юрий Петренко рассказал, что в ближайшие дни на улице Автолюбителей начнут устанавливать новые дорожные знаки, наносить дорожную разметку и обустраивать автобусные остановки.

Первышов также проверил ход работ на Офицерском путепроводе. На месте обсудили новый график ремонта, разработанный по его поручению. Подрядная организация на этом объекте переходит на усиленный круглосуточный режим работы.

Всего в план работ в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ на текущий год включены 63 участка дорог Краснодара общей протяженностью более 70 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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